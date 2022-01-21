الفائزون بالسحب لجوائز تلقي مطعوم كورونا - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلن التلفزيون الأردني عبر برنامج “يسعد صباحك” اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا. اضافة اعلان





ويأتي ذلك، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، وشركتي أورانج وزين، بهدف تشجيع الأفراد وتحفيزهم على أخذ المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.



وفاز بالجائزة الأولى لهذا الأسبوع؛ محمد خالد وليد محمود صالح من عمان بجائزة قيمتها 500 دينار.



والفائز الثاني؛ اسراء محمد عبدالرحمن أبو نجيلة من الزرقاء بجائزة قيمتها 500 دينار.



والفائز الثالث؛ اصيل محمد حسن السحالين من معان بجائزة قيمتها 500 دينار.





