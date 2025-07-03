ورشة علمية بمستشفى الملك المؤسس عن الحصبة والحصبة الألمانية

الوكيل الإخباري- نظمت شعبة ضبط العدوى في قسم تحسين الجودة في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي اليوم الخميس، ورشة علمية متخصصة بشأن نظام الرصد الوبائي للأمراض المعدية، منها الحصبة والحصبة الألمانية بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية ومنظمة اليونيسف.

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وقال مدير عام المستشفى الدكتور حسان البلص في كلمة خلال الورشة، إن تعزيز نظام الرصد الوبائي سيكون له الدور المحوري في القضاء على مرض الحصبة وتعزيز مفاهيم الأمن الصحي الوطني.



من جهته، أكد الدكتور باسل أبو هديب من وزارة الصحة، أن عقد مثل هذه الورشات يسهم في رفع وعي الكوادر الصحية وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأمراض السارية والحد من انتشارها، مشيرا إلى أهمية التكامل بين الجهات الصحية في التصدي لأي وباء.



بدوره، أوضح مقرر لجنة ضبط العدوى في المستشفى الدكتور حامد الزعبي، أن شعبة ضبط العدوى تطبق سياسة واضحة ومتكاملة للتعامل مع الحالات المشتبه بها.



وأشار الزعبي إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة الصحة في تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الجهود التشخيصية والمخبرية، ما ينعكس إيجابا على حماية صحة المواطنين.