الفائزون بالسحب لجوائز تلقي مطعوم كورونا - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلن التلفزيون الأردني عبر برنامج "يسعد صباحك" اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب الـ (19) لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، بهدف التشجيع على تلقي المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

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وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع ستة فائزين هم: غرام نبيل مراد من الطفيلة، وحليمة محمد علي أبو جابر من الزرقاء، وجهاد أسامة محمد المشايخ من البلقاء، ومحمد يوسف عبد الرحمن محمد من المفرق، ونجاح سند عيد المساعيد من المفرق، ونبيل محمد عبد الرحيم الدربز من إربد، حيث تبلغ قيمة كل جائزة 500 دينار، وستصل للفائزين رسائل نصية توضح آلية استلامهم للجوائز.



ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواءً أكانت الجرعة الأولى أو الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونيا، ويحدد من خلاله الفائزون عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.