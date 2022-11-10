الفايز: الأردن من الدول التي عملت على تمكين المرأة بالقطاع السياحي

الوكيل الإخباري - شارك وزير السياحة نايف حميدي الفايز أمس الأربعاء، بورشة نظمتها منظمة السياحة العالمية حول مشروع "سنتر ستيج" بهدف تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وتكافؤ فرصهم بالقطاع السياحي، وكيفية زيادة فرص تمكين المرأة بالقطاع.

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وتحدث الوزير على هامش معرض سوق السفر العالمي في لندن، وحضرها مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، عن مشاركة الوزارة بالمشروع الذي يأتي بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وبمنحة من المنظمة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "unwto".



وبين الفايز أن الأردن كان من أوائل دول العالم التي شاركت مع منظمة السياحة العالمية في هذا المشروع الذي استمر عاما، مؤكدا أن المشروع لاقى قبولا كبيرا وطلبا واضحا للمشاركة فيه، وحقق الأهداف المنشودة والنتائج المرجوة.



وأكد أن الأردن يعد من الدول السباقة بالمنطقة التي عملت على تمكين المرأة في القطاع السياحي، وتفعيل دورها بالقطاع وتنمية قدراتها المهنية والوظيفية.



وقال إن مشروع سنتر ستيج ساهم في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه عمل المرأة في القطاع السياحي، مبينا أن المشروع جاء بالتزامن مع إعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي أطلقت العام الماضي، وخطة الإدماج الاجتماعي، والتي جرى إعدادهما مع الأخذ بعين الاعتبار تذليل هذه التحديات ووضع الحلول للعقبات التي تواجه المرأة للعمل بالقطاع.



وأكد الفايز سعي الحكومة والوزارة الحثيث لتذليل التحديات التي تعيق المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع السياحي ومختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.



وأشار إلى أنه شارك في البرنامج التدريبي الذي يأتي ضمن مشروع سنتر ستيج، موظفون من الوزارة والقطاع الخاص، لافتا إلى أنه جرى عقد ورش عمل بمحافظات الشمال والجنوب، والتي كان الهدف منها التعريف ببرنامج سنتر ستيج والتشبيك بين السيدات في القطاع العام والخاص والمجتمعات المحلية وتدريبهن.