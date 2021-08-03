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الثلاثاء، 03-08-2021 09:42 م

الفايز: القمة الأردنية العراقية المصرية خطوة متقدمة في إطار تعزيز العمل العربي المشترك

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  الوكيل الاخباري - أجرى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، اليوم الثلاثاء، مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، والوفد المرافق له، تناولت سبل تعزيز العلاقات الأردنية العراقية، والبناء عليها بمختلف المجالات، إضافة إلى مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وتعزيز العمل البرلماني المشترك.اضافة اعلان


وقال الفايز، "إننا في الأردن نفخر بالمستوى الرفيع، الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين بمختلف المجالات، فعلاقاتنا تاريخية ومتينة وراسخة، وتقوم على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح شعبينا، ويعزز العمل العربي المشترك، وأننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، نحرص دومًا على تطوير علاقتنا الثنائية، والبناء عليها لتكون أنموذجًا في العمل العربي المشترك".

 




 

 


 

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