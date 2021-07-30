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الجمعة، 30-07-2021 01:10 م

فيصل الفايز ينعى العين الأسبق الدكتور محمد الصقور

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الوكيل الاخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز العين الأسبق الدكتور محمد الصقور الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الجمعة.

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وأشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها، وخصوصا في مجلس الأعيان.


وأضاف، "بوفاة المرحوم يكون الوطن قد خسر أحد رجالاته الاوفياء الذين لهم بصمات كبيرة في مجال العمل الاجتماعي والبرلماني"، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.


--(بترا)

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