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الخميس، 13-04-2023 12:29 م

الفايز يتفقد إجراءات مطار الملك حسين الدولي بالعقبة

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الوكيل الاخباري - دعا رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، إلى تبسيط إجراءات السفر لجميع المسافرين عبر بوابات مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة.

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وطالب مسؤولي المطار خلال جولة تفقدية، تقديم جميع التسهيلات للمسافرين وتسريع تفويج المجموعات السياحية للمغادرين والقادمين عبر بوابات المطار، وضرورة تخصيص مسرب تفتيش للحقائب عبر ماسح واحد للمغادرين، بهدف تسريع وتسهيل حركة المرور الشخصي للقادمين من العاصمة عمان.


واطلع الفايز على جاهزية طواقم المطار، منوها بالمتابعة والتحديث في إجراءات الاستقبال للقادمين والمغادرين عبر بوابات المطار، الذي يستقبل يوميا العديد من الطائرات التي تقل أعدادا كبيرة من السائحين ومسافرين الداخل.


واستقبل الفايز برفقة عدد من مسؤولي المطار، مجموعة سياحية قادمة للعقبة، حيث أطلع على مستوى الرضا عن الإجراءات الجديدة ، مؤكدا اهتمام السلطة بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للأفواج السياحية وبأعلى المستويات.


بدورهم، ثمن عدد من السائحين حسن الاستقبال والإجراءات السريعة، التي تمكنهم من اختزال الوقت والجهد، مؤكدين تطلعهم لزيارة جميع المواقع السياحية في مدينة العقبة والإقليم ووادي رمّ والبترا .


 




 

 


 

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