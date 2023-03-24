%44 نسبة حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع

الوكيل الاخباري - وصلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع 23-24 من الشهر الحالي إلى 44%، مقابل 56% في البحر الميت، و40% في العاصمة عمّان، و85% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية عضو مجلس الإدارة محمد القاسم.

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وبين القاسم الجمعة، أن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، بلغت في العقبة 47%، والبحر الميت 86%، والعاصمة عمّان 60%، فيما كانت في البترا 78%.

وأوضح، أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 31%، والبترا 60%، والعقبة 48%.



ومقارنة بين إحصائية الأسبوع الحالي والماضي الذي سبق رمضان فيظهر أن هنالك تراجعا بنسب الحجوزات حيث وصلت مع نهاية الأسبوع 16-17 آذار نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم إلى 89%، مقابل 92% في البحر الميت، و75% في العاصمة عمّان، و82% في البترا.



وفيما يتعلق بفنادق فئة 4 نجوم، بلغت الحجوزات في العقبة 88%، والبحر الميت 83%، والعاصمة عمّان 83%، فيما كانت في البترا 92%.



أما فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 74%، والبترا 81%، والعقبة 87%.



