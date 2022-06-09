الفايز يطلع على مسار الإنجاز في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

الوكيل الاخباري - أطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال لقائه في مبنى الوزارة اليوم الخميس، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان الدكتور عاكف الزعبي، والعين اللواء فاضل الحمود، على مسار الإنجاز ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 -2025 .



وبين الحنيفات، أن الوزارة وضمن خطة التنفيذ والتمويل، قد أنتهت من الربع الثاني وحققت انجازاً في أغلب الأنشطة والمبادرات والبرامج وخاصة على صعيد التسويق والاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص والصناعات الغذائية والحصاد المائي والتحريج .

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