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الأحد، 14-01-2024 05:08 م

الفراية: انخفاض متوسط التوقيف الإداري إلى 1700 شهريا العام الحالي

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الداخلية مازن الفراية عن انخفاض متوسط التوقيف الإداري من 2200 شهريا إلى 1700 شهريا خلال السنة الحالية.

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وقال الفراية خلال مناقشة موازنة الوزارة في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الانخفاض جاء بسبب اتخاذ إجراءات من شأنها ترشيد التوقيف الإداري.


وأضاف أن الوزارة وبالشراكة مع كافة الجهات المعنية قامت بردم 125 بئرا مخالفة، وإزالة 204 اعتداء على مصادر المياه بالإضافة لضبط 10 حفارات مخالفة.


وأشار الفراية إلى دخول نحو 120 ألف سائح من الجنسية السورية وذلك من خلال الجمهورية العربية السورية والدول الأوروبية خلال العام الماضي.


وبيّن أن مصروفاتهم داخل البلاد قدرت بنحو 30 مليون دينار.


 




 

 


 

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