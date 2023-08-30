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الأربعاء، 30-08-2023 12:44 م

الفراية: حققنا نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية

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الوكيل الإخباري- زار وزير الداخلية مازن الفراية، دائرة المتابعة والتفتيش، واطلع على سير العمل والخدمات التي تقدمها الدائرة للمراجعين ومتابعة المعاملات المنجزة للخدمات الالكترونية المعتمدة لدى الدائرة.اضافة اعلان


وتبادل الفراية الحديث مع مراجعي الدائرة، واستمع الى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدا على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لكافة المراجعين وفقاً للتعليمات المتبعة.

وأشار الفراية، إلى النقلة النوعية التي حققتها وزارة الداخلية في تقديم الخدمات الإلكترونية وضرورة أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة من دائرة المتابعة والتفتيش، في سياق التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة كافة، والسعي إلى مراجعة العديد من الخدمات مع عدد من الشركاء لإضافتها الى قائمة الخدمات الإلكترونية بما يضمن اختصار الوقت والجهد وإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن.

 




 

 


 

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