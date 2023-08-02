مجلس الأمانة يوافق على مسودة تشغيل الغاز الحيوي بالغباوي

الوكيل الإخباري - وافق مجلس امانة عمان في جلسته التي عقدها امس برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربه على مسودة اتفاقية تشغيل وصيانة مشروع الغاز الحيوي في مكب الغباوي لتوليد الطاقة الكهربائية والتي سيتم توقيعها مع شركة الغاز الحيوي الأردنية، بهدف ادامة تشغيل وصيانة المشروع .

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يذكر ان القيمة النقدية الحالية للعوائد المالية التي توفرها شركة الغاز الحيوي للأمانة تبلغ حوالي 4 ملايين دينار سنويا ، إضافة الى الأرصدة الكربونية التي يساهم المشروع بتخفيضها والتي تمكن الأمانة من استغلالها وبيعها للجهات المستفيدة .



كما صادق المجلس على شراء وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة معدات دفع الكتروني وكاميرات مراقبة تلفزيونية وتتبع الكتروني لـ 350 حافلة نقل عام في عمان مملوكة لمشغلين فرديين على ان تتحمل الأمانة تكلفة المعدات والتشغيل السنوية من صندوق عائدات النقل العام مع تقسيطها على مالكي الحافلات على 7 سنوات .



ووافق المجلس كذلك على تعليمات اصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص الأمانة والزام المشغلين بتركيب أجهزة الدفع الالكتروني والمراقبة التلفزيونية والتتبع الالكتروني.



ووافق على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مياه الأردن "مياهنا" لغايات تنفيذ مشروع تقنيات توفير المياه داخل حدائق الحسين لرفع كفاءة استخدام المياه في مرافق الحدائق.



كما صادق على مسودة نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود امانة عمان .



ووافق المجلس كذلك على توقيع اتفاقية تعاون بين الأمانة ودائرة الأراضي والمساحة في مجال تبادل المعلومات الجغرافية والتسجيلية .