الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

وزارة التربية لطلبة التوجيهي: النتائج لن تُعلن بشكل مفاجئ

قرار هام من التربية بشأن طلبة المدارس الحكومية والخاصة

هام من الأمانة للمواطنين بشأن تسجيل وإلغاء عقود الإيجار

الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس الإماراتي في مطار ماركا - صور

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة في شارع الاردن

115 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

بكلمات مؤثرة.. طلبة يعبرون عن حزنهم بوفاة دكتور في جامعة مؤتة

مصدر عسكري سوري: عمليات تمشيط على الشريط الحدودي مع الأردن للقضاء على مهربي المخدرات

إعلان تدريب لحديثي التخرج

هل يؤثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المساعدات للأردن ؟

الأربعاء، 02-08-2023 11:28 ص

مجلس الأمانة يوافق على مسودة تشغيل الغاز الحيوي بالغباوي

main_image64c951b706fc9


الوكيل الإخباري - وافق مجلس امانة عمان في جلسته التي عقدها امس برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربه على مسودة اتفاقية تشغيل وصيانة مشروع الغاز الحيوي في مكب الغباوي لتوليد الطاقة الكهربائية والتي سيتم توقيعها مع شركة الغاز الحيوي الأردنية، بهدف ادامة تشغيل وصيانة المشروع .

اضافة اعلان


يذكر ان القيمة النقدية الحالية للعوائد المالية التي توفرها شركة الغاز الحيوي للأمانة تبلغ حوالي 4 ملايين دينار سنويا ، إضافة الى الأرصدة الكربونية التي يساهم المشروع بتخفيضها والتي تمكن الأمانة من استغلالها وبيعها للجهات المستفيدة .


كما صادق المجلس على شراء وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة معدات دفع الكتروني وكاميرات مراقبة تلفزيونية وتتبع الكتروني لـ 350 حافلة نقل عام في عمان مملوكة لمشغلين فرديين على ان تتحمل الأمانة تكلفة المعدات والتشغيل السنوية من صندوق عائدات النقل العام مع تقسيطها على مالكي الحافلات على 7 سنوات .


ووافق المجلس كذلك على تعليمات اصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص الأمانة والزام المشغلين بتركيب أجهزة الدفع الالكتروني والمراقبة التلفزيونية والتتبع الالكتروني.


ووافق على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مياه الأردن "مياهنا" لغايات تنفيذ مشروع تقنيات توفير المياه داخل حدائق الحسين لرفع كفاءة استخدام المياه في مرافق الحدائق.


كما صادق على مسودة نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود امانة عمان .


ووافق المجلس كذلك على توقيع اتفاقية تعاون بين الأمانة ودائرة الأراضي والمساحة في مجال تبادل المعلومات الجغرافية والتسجيلية .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
توجيهي3

وزارة التربية لطلبة التوجيهي: النتائج لن تُعلن بشكل مفاجئ

7202329132416323961127

قرار هام من التربية بشأن طلبة المدارس الحكومية والخاصة

64ca2a52d6ca9

إطلاق خطة لإدارة النفايات الصلبة في إقليم الجنوب

مكان-عاصمة-الأردن-عمان

هام من الأمانة للمواطنين بشأن تسجيل وإلغاء عقود الإيجار

ااا

الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس الإماراتي في مطار ماركا - صور

الأمن العام

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة في شارع الاردن

أخبار متعلقة
noimage

اعلان هام من الأمانة بخصوص المتقدمين بطلبات توظيف لديها - رابط

720235101550812945907

حقيقة صرف تعويضات مالية للحجاج من الأوقاف

6202320223445752991641

إصابة طفلين اثر حريق شب في منزل ذويهما بالزرقاء

63d7feb3e3d9b

تشكيل المجلس الأعلى لتطوير المناهج - أسماء

تنزيل

الحبس 6 أشهر لشخص أرسل صور زوجته وهي نائمة لـ 7 اشخاص

023407f8-917a-4cf2-8479-aa9823c15897-1688490701

الاقتصاد الرقمي تدعو إلى تفعيل الهوية الرقمية من خلال محطات سند