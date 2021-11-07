الفراية : عودة 1273 شخصا الى منازلهم منذ اعتماد وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، أن عدد الأشخاص الذين تم إعادتهم إلى منازلهم منذ اعتماد وثيقة ضبط الجلوة العشائرية في التاسع والعشرين من شهر أيلول الماضي ، بلغ 1273 شخصا.

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وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه تم الايعاز للحكام الاداريين لاتخاذ كافة الاجراءات الادارية اللازمة بشأن تنفيذ بنود الوثيقة، تحقيقا للغايات المرجوة وبما يخدم اعتبارات الأمن والسلم المجتمعي.



وبين الوزير الفراية، أنه قد تم تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية على القضايا العشائرية الجديدة التي وقعت بعد اعتماد الوثيقة وعددها "8" قضايا، مشددا على أن الإجراءات مستمرة حيال تطبيق الوثيقة ضمن خطط مستقبلية تتمثل بزيادة الوعي لدى المواطنين تجاه هذا الموضوع من خلال وسائل الإعلام ، والتواصل المباشر من قبل الحكام الاداريين مع الشيوخ والوجهاء والاشخاص المؤثرين ومؤسسات المجتمع المدني واطراف القضايا العشائرية.

