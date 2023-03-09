الخميس 09-03-2023
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الخميس، 09-03-2023 02:27 م

الفراية في جولة تفقدية لمحافظة الكرك

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الوكيل الإخباري - قام وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الخميس، بجولة في محافظة الكرك شملت زيارة لمتصرفية لواء القصر، التقى خلالها بالحكام الإداريين والموظفين، واستمع إلى المهام والواجبات والخدمات التي تقدمها متصرفية اللواء.

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وأكد الفراية خلال الزيارة، اليوم الخميس، على الدور الذي يجب أن تلعبه الحاكمية الإدارية من خلال رئاستها للإدارة العامة، واستمرار التنسيق ما بين المديريات والمؤسسات التنفيذية بما يضمن رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك التعاطي مع المتطلبات المجتمعية والاحتياجات والقيام بدور بارز في حل الشكاوى وخصوصاً تلك المتعلقة بإدامة الخدمات العامة، والتفاعل مع المجتمع المحلي بكافة مكوناته والمتابعة الحثيثة لأبرز المشاكل الاقتصادية التي يواجهها المجتمع على رأسها مشكلتي الفقر والبطالة وتفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني للبحث عن التخفيف من آثارها وتحفيز الشباب على المبادرات الإيجابية والتي يمكن من خلالها توفير فرص العمل.


كما تفقد مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق حمامات وادي بن حماد يرافقه محافظ الكرك محمد الفايز ومدير أشغال محافظة الكرك بالوكالة هند الطراونة ومدير المشروع مروان مساعدة حيث اطلع على المراحل التي وصل إليها المشروع الذي بدأ العمل على تنفيذه في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، والتي تضمنت اعمال قطع وحفريات وتصريف المياه وحماية جوانب الطريق، ونسب الانجاز المتحققة.

 

وطلب الوزير من المعنيين متابعة كافة متطلبات المشروع للانتهاء منه وحسب الجدول الزمني المحدد.

 




 

 


 

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