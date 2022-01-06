الفراية: لا يوجد قرار سهل في التعامل مع كورونا

الوكيل الإخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفرايّة ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان وعدد من رؤساء نقابات وجمعيات وأصحاب العمل آليات تطبيق أوامر الدفاع، خاصة أمر الدفاع رقم (٣٥).



وأكد الشمالي أن القرارات و أوامر الدفاع الصادرة عن الحكومة تهدف الى كبح جماح فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتحفيز المواطن على تلقي اللقاح باعتباره أحد أهم وسائل الوقاية من الوباء.



وأضاف أنه لا بد من الموازنة بين صحة المواطن الاردني واستمرار عمل كافة القطاعات، وانه لا عودة ابدا الى الاغلاقات او آيّاً من انواع الحظر الجزئي أو الشامل.



وأكد اهمية التشاركية بين القطاعين الخاص والعام في مواجهة هذه الجائحة، لافتاً إلى أن الهدف من الاجتماع الاستماع للملاحظات والمقترحات الواردة من القطاع التجاري.



من جهته أكد وزير الداخلية مازن الفراية أنه لا يوجد قرار سهل في التعامل مع الجائحة في ضوء ظهور متحور اوميكرون الجديد الذي يُعَدّ الأكثر انتشاراً، لافتاً إن القرارات والإجراءات الحكومية لها كُلف عالية صحية واجتماعية واقتصادية، إلا أنها بالضرورة تهدف الى الحد من انتشار الفيروس وبالتوازي مع الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد.



وأضاف الفرايّة ان اتخاذ اي امر دفاع او قرار يأخذ من الحكومة وقت طويل بعد الرجوع الى احصائيات وزارة الصحة وتداول الأمر مع لجنة الأوبئة والتشاور مع جميع الجهات المعنية، ودراسة آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا ان القرارات لن ترضي الجميع، لكن تهدف بالنهاية تحقيق لمصلحة العليا.

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