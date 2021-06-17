الخميس 17-06-2021
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الخميس، 17-06-2021 05:54 م

الفراية: نتعامل مع اللاجئين وفق المبادئ الإنسانية

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفراية لدى لقائه في مكتبه بالوزارة اليوم الخميس السفيرة الكندية بعمان دونيكا بوتي، سبل تدعيم علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.اضافة اعلان


وأكد الفراية خلال اللقاء اهمية النهوض بمستوى التعاون القائم بين البلدين وبما يحقق مصالحهما المشتركة في المجالات الامنية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجريمة بمختلف انواعها ، مشيرا الى ان الاردن وكندا يرتبطان بعلاقات وثيقة في المجالات كافة ، ما يتطلب استثمارها وتفعيلها بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين.

كما تطرق اللقاء الى موجات اللجوء التي تتعرض لها المملكة ، حيث أكد وزير الداخلية ان الاردن يتعامل مع اللاجئين وفقا للمبادئ الانسانية والقواعد القانونية المعمول بها في هذا المجال.    

 




 

 


 

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