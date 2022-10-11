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الثلاثاء، 11-10-2022 10:41 م

الفراية يبحث مع نظيره الإماراتي سبل تعزيز الجهود في المجالات الأمنية

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 الوكيل الاخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفراية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة سيف بن زايد آل نهيان سُبل تعزيز الجهود المشتركة في المجالات الأمنية وتنمية العلاقات الثنائية  .

واعرب آل نهيان خلال تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر عن سعادته بلقاء الفراية في ايسنار أبو ظبي 2022 ، وجرى النقاش لتعزيز الجوانب الأمنية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

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