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الأربعاء، 29-12-2021 09:24 م

الفراية يوعز بعدم إعادة فحص المطعّمين العائدين قبل 72 ساعة - وثيقة

فرايه


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  وافقت الحكومة على أن لا تتم إعادة فحص الـPCR للمسافرين المطعّمين العائدين إلى الأردن قبل 72 ساعة ، وفق كتاب من وزير الداخلية مازن الفراية إلى مدير الأمن العام .

واكد الكتاب الموافقة على اعتبار صلاحية فحص الـPCR لمدة 72 ساعة للمسافرين المطعمين بجرعتي مطعوم على الأقل والذين لا تتجاوز فترة سفرهم وعودتهم 72 ساعة، بحيث لا يتم إعادة فحص الـPCR على المعابر الحدودية الأردنية إذا كانت فترة السفر والعودة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ الفحص الذي تم إجراؤه في الأردن.

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