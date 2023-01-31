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الثلاثاء، 31-01-2023 10:57 ص

الفرجات: 70 ألف زائر للبترا خلال شهر كانون الثاني

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سليمان الفرجات، اليوم الثلاثاء أنه بلغ عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال الشهر الاول من عام 2023 نحو 70 ألف زائر.اضافة اعلان


وتوقع الفرجات أن عام 2023 سيكون أقوى عام بتاريخ السياحة الاردنية.

وقال لـ "الوكيل الاخباري" إن المدينة الوردية تشهد حركة سياحية جيدة منذ اليوم الأول من شهر كانون الثاني الحالي .

وأوضح الفرجات، أن السلطة ستستمر بالعمل مع جميع الشركاء لتأخذ البترا حصتها من سوق السياحة العالمي.

وكان قد بلغ عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال عام 2022 نحو 905402 زائر من مختلف الجنسيات، بحسب الاحصائية الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

 




 

 


 

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