تنشيط السياحة تشارك في معرض فاكانتي بيرس في هولندا

الوكيل الاخباري - اختتمت هيئة تنشيط السياحة، مشاركتها ضمن الجناح الأردني، في معرض فاكانتي بيرس (Vakantiebeurs) الذي أقيم في مدينة اوترخت – هولندا، بمشاركة 6 شركات سياحة وسفر أردنية، والملكية الأردنية للطيران خلال الفترة من 11 إلى 15 كانون الثاني الحالي.



وحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أهمية المشاركة في المعرض، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تأتي كفرصة لترويج الأردن بهويته الجديدة، وتسويق السياحة للمملكة بأنماطها المختلفة.

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