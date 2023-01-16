الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

مكافحة المخدرات : القبض على تاجر للمخدرات بعد اشتباك معه وإصابته - صورة

الأمير مرعد يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

البشير: قرار عدم وجود الإعلام في اجتماعات اللجان النيابية غير صائب

شباب إربد تنظم جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في الأغوار الشمالية

شاهد : الارصاد : مناطق تشهد تساقط زخات من الثلج- فيديو

شاهد : حريق كبير في مدرسة خاصة بعمان - فيديو

مجلس محافظة عجلون : 300 ألف دينار لتأهيل شبكات مياه لمناطق خارج التنظيم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

تنشيط السياحة تشارك في معرض فاكانتي بيرس في هولندا

ولي العهد: فخورون بثقة الشركات العالمية بالأردن

الإثنين، 16-01-2023 08:31 م

تنشيط السياحة تشارك في معرض فاكانتي بيرس في هولندا

12023213593282594602


الوكيل الاخباري - اختتمت هيئة تنشيط السياحة، مشاركتها ضمن الجناح الأردني، في معرض فاكانتي بيرس (Vakantiebeurs) الذي أقيم في مدينة اوترخت – هولندا، بمشاركة 6 شركات سياحة وسفر أردنية، والملكية الأردنية للطيران خلال الفترة من 11 إلى 15 كانون الثاني الحالي.

وحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أهمية المشاركة في المعرض، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تأتي كفرصة لترويج الأردن بهويته الجديدة، وتسويق السياحة للمملكة بأنماطها المختلفة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامن

مكافحة المخدرات : القبض على تاجر للمخدرات بعد اشتباك معه وإصابته - صورة

4

الأمير مرعد يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

w

شباب إربد تنظم جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في الأغوار الشمالية

الدفاع المدني 4

شاهد : حريق كبير في مدرسة خاصة بعمان - فيديو

10202217181450344210785

مجلس محافظة عجلون : 300 ألف دينار لتأهيل شبكات مياه لمناطق خارج التنظيم

wwwwwww

ولي العهد: فخورون بثقة الشركات العالمية بالأردن

أخبار متعلقة
ee

وزارة السياحة تستقبل وفداً من كلية الإدارة الوطنية الباكستانية

ww

ضمان القروض تشارك في البرنامج التعريفي بصندوق تطوير ودعم الصناعة

120234224053682909816

علوم وآداب التكنولوجيا تنظم معرض الفيزياء للعام 2023

4089f7df-تفسير-ضياع-الطفل-في-المنام

قصة طفل أردني في مصر تفاصيلها مؤلمة و تدمي القلب

63b6c62a4e603

الأردن استقبل 5.049 ملايين سائح خلال 2022

w

اتفاقية تدريب وتوظيف بين فندق القوات المسلحة وجامعة اليرموك