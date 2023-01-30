السياحة: اهتمام ملكي يسهم بتطوير القطاع وتعزيز مكانته اقليمياً وعالمياً

الوكيل الاخباري- شهد القطاع السياحي منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، سلسلة من المبادرات والبرامج لتطويره والارتقاء به، وتعزيز مكانته المتقدمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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وتعد التنمية السياحية المستدامة إحدى الركائز الأساسية التي حث عليها جلالته الحكومات المتعاقبة عليها في جميع كتب التكليف السامي، والتي جاءت إدراكاً من جلالته بأهمية السياحة في تحقيق قفزات نوعية بالنمو الاقتصادي.



وقام جلالته في بداية عهده، بجولة في أنحاء المملكة بواسطة دراجة سلط خلالها الضوء على المواقع السياحية والأثرية الهامة في المملكة، ساعيا بجهوده المتواصلة الى صناعة السياحة الفريدة والجذابة ما يسهم في مسيرة التنمية الشاملة.



وتقديرا لجهود جلالته ومتابعته الحثيثة و اهتمامه في تطوير القطاع السياحي، مُنِح جائزة القيادة العالمية في السياحة لعام 1999.



وقالت وزارة السياحة والآثار، إن الأعوام الماضية كانت استثنائية للقطاع السياحي في المملكة حيث سجل تقدما ملموسا وتطورا مستمرا في مختلف المجالات، محققا بذلك أرقاما قياسية إقليميا وعالميا.



وأضافت الوزارة، تعد رؤية التحديث الاقتصادي وما اشتملت عليه من أهداف واضحة المعالم أحد أبرز المؤشرات على أهمية هذا القطاع ودوره الكبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص العمل للمواطنين، وتمكين المجتمعات المحلية، حيث تم صياغتها لتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025.



وبينت أن هذه الرؤية جاءت لتعزز الشراكة الحقيقية و المتجذرة بين القطاعين العام والخاص لدعم القطاع السياحي، حيث تعد هذه الشراكة إنموذجا وقصة نجاح يحتذى بها من قبل المؤسسات الأخرى.



وقالت، إن الأردن حقق في عهد جلالة الملك حضورا مميزا على خريطة السياحة العالمية عبر مجموعة من الإنجازات التي انفرد بها، حيث حافظ القطاع العام الماضي على مكانته الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي مختلف أذواق السائحين، مسجلا نموا في عدد الزوار إلى أكثر من 5 ملايين زائر، وارتفاع الدخل السياحي إلى 4.1 مليار دينار.



وأشارت الوزارة الى أن عدد العاملين بالقطاع السياحي العام الماضي وصل الى 54.700 ألف، وبلغت إيرادات نظام التذكرة الموحدة أكثر من 17 مليون دينار بعدد تذاكر بلغ نحو ربع مليون تذكرة، مبينة أن هذا النظام اسهم بزيادة أعداد السائحين والزوار إلى المملكة، وإطالة مدة إقامتهم وتحفيزهم على زيارة أغلب المواقع الأثرية والسياحية وتسهيل دخولهم إليها.



ولفتت الوزارة الى الإنجازات العديدة التي تحققت في السياحة الداخلية، من خلال برنامج (أردننا جنة) الذي اسهم بتنشيط السياحة الداخلية، وإعداد برامج سياحية تستهدف تمكين المجتمعات المحلية، مشيرة الى أن عدد المشاركين في البرنامج خلال العام الماضي بلغ نحو 206 آلاف مشارك.