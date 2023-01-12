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الخميس، 12-01-2023 03:40 م

فريق عمل وزارة السياحة يختتم زيارته لمصر ‎

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الوكيل الاخباري- اختتم فريق العمل المُشكل من وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، زيارته لجمهورية مصر العربية، والتي جاءت لمتابعة بنود البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين الوزارة ونظيرتها المصرية للأعوام (2022- 2024).

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وعقد فريق العمل الأردني مع الجانب المصري العديد من ورشات العمل التي تضمنت عددا من المواضيع المشتركة بين البلدين والمتعلقة بالبرنامج التنفيذي، كتطوير المنتج السياحي، والحوافز والمعززات لتسهيل الاستثمار في القطاع السياحي، حيث شارك فيها مندوب عن السفارة الأردنية في القاهرة.


واتفق فريق العمل الأردني مع الجانب المصري، على وضع تسلسل زمني لتنفيذ بنود "البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة" بين البلدين.


وأشار الجانبان، إلى التعاون القائم والمستمر بين هيئة تنشيط السياحة الأردنية والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، مؤكدان أهمية العمل على تبادل الخبرات بين الهيئتين فيما يخص التسويق والترويج السياحي.


واطلع فريق العمل على تجربة الجانب المصري بالمواضيع المتعلقة بالسياحة الخضراء، والسياحة البيئية، والاستدامة السياحية، إضافة إلى الإطلاع على واقع الخدمات المقدمة للزوار في المواقع السياحية والأثرية.


واستعرض الفريق، محاور الإستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025، كما عرض الجانب المصري لاستراتيجية السياحة الخاصة بوزارة السياحة والآثار المصرية.

 

 




 

 


 

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