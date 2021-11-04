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الخميس، 04-11-2021 04:28 م

الفلاحات: نرفض الأخبار التي تشكك بسلامة الأمن الغذائي وتؤثر على سمعة المنتج المحلي

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الوكيل الاخباري - أكد نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات رفضه للأخبار التي تنشر بين الحين والأخر وتتعلق بسلامة الأمن الغذائي وصحة وسلامة الاغذية المنتجة والمستوردة، والتي تؤثر على سمعة وسلامة المنتج الاردني الغذائي وتحد من الطلب الخارجي عليه من الاسواق المجاورة .

وقال الفلاحات في تصريح صحفي، إن النقابة وانسجاماً مع رسالتها الفنية والمهنية كبيت خبرة مهني ستضع تصوراً مهنيا تبين فيه التفاصيل على قاعدة علمية تستند إلى خبرة طويلة حرصا منها على بيان موقفها المنحاز للوطن والمواطن وذلك من خلال عقد جلسة متخصصة يشارك فيها كل المعنيين من المؤسسات الرقابية والجامعات والمتخصصين في الغذاء.

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