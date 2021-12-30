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الخميس، 30-12-2021 09:33 ص

الفنانة شرارة تحيي حفل وزارة الثقافة بمئوية الدولة

وزارة الثقافة1


الوكيل الإخباري - أحيت الفنانة الأردنية نداء شرارة، احتفالا نظمته وزارة الثقافة مساء أمس الأربعاء في المركز الثقافي الملكي بعمان، بمناسبة مئوية الدولة.

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وحضر الحفل الذي رعته وزير الثقافة هيفاء النجار، فنانون وإعلاميون أردنيون وعرب، قدمت فيه شرارة مجموعة متنوعة من أغنياتها الخاصة وأغنيات زمن الغناء القديم، كما قدمت أغاني جماهيرية بمرافقة فرقتها الموسيقية المكونة من تسعة عازفين.


وعلى هامش الحفل، عبرت شرارة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن فخرها باختيارها من قبل وزارة الثقافة لإحياء حفل مئوية الدولة الأردنية.


وقالت إن غناءها ينتمي للطرب الأصيل الذي يعبر عن أصالة وتاريخ الأغنية الأردنية، وتسعى من خلال أغانيها لإيصال الأغنية الأردنية إلى الجمهور العربي.


 




 

 


 

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