وزيرة الثقافة تنعى الباحث والمؤرخ حنا القنصل

الوكيل الإخباري - نعت وزير الثقافة هيفاء النجار، الباحث والمؤرخ في علم الآثار حنا القنصل، الذي توفي أمس الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما.

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ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم السبت، قالت النجار، إن رحيل القنصل يعد خسارة كبيرة للوطن، ولمأدبا مدينته التي عشق، فهو واحد من أهم الأسماء في ذاكرة أهلها، بثقافته ومعرفته الواسعة في التاريخ، فكان الخازن والمصدر للشواهد التاريخية والحضارية في المدينة، ورفيق درب لكل من أحب التعرف على مأدبا أو التجوال فيها.

وعبرت النجار عن خالص العزاء لأسرة الراحل ولأصدقائه ومحبيه.



يذكر أن حنا القنصل ولد في مأدبا عام 1948، ونشأ وترعرع فيها،وعمل معلما في مدارسها حيث قضى خمسين عاما في التعليم.



كما كان مؤرخا لتاريخها الشفوي والمادي، وباحثا في الاثار له العشرات من الدراسات والبحوث العلمية والأدبية، كتب عن مأدبا منذ الحقبة المؤابية، كما ان البعض يصفه بـ "جوجل مأدبا" لما تتسع ذاكرته من معلومات اجتماعية وجغرافية.