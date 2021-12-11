السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

أبو علي: الضريبة تواصل التوسع في خدماتها الإلكترونية

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

الوهادنة: الوضع الوبائي في المملكة غير مستقر والحالات النشطة بازدياد واضح

توصيات لدمج قضايا "الجندر" بالعملية التعليمية

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

السبت، 11-12-2021 12:32 م

وزيرة الثقافة تنعى الباحث والمؤرخ حنا القنصل

1639217883736


الوكيل الإخباري - نعت وزير الثقافة هيفاء النجار، الباحث والمؤرخ في علم الآثار حنا القنصل، الذي توفي أمس الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما. 

اضافة اعلان


ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم السبت، قالت النجار، إن رحيل القنصل يعد خسارة كبيرة للوطن، ولمأدبا مدينته التي عشق، فهو واحد من أهم الأسماء في ذاكرة أهلها، بثقافته ومعرفته الواسعة في التاريخ، فكان الخازن والمصدر للشواهد التاريخية والحضارية في المدينة، ورفيق درب لكل من أحب التعرف على مأدبا أو التجوال فيها.

 

وعبرت النجار عن خالص العزاء لأسرة الراحل ولأصدقائه ومحبيه.


يذكر أن حنا القنصل ولد في مأدبا عام 1948، ونشأ وترعرع فيها،وعمل معلما في مدارسها حيث قضى خمسين عاما في التعليم.


كما كان مؤرخا لتاريخها الشفوي والمادي، وباحثا في الاثار له العشرات من الدراسات والبحوث العلمية والأدبية، كتب عن مأدبا منذ الحقبة المؤابية، كما ان البعض يصفه بـ "جوجل مأدبا" لما تتسع ذاكرته من معلومات اجتماعية وجغرافية. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 5

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

920212616517721837842

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

كورونا الوكيل

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

1220215171911501961182

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

1639231401953

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

أخبار متعلقة
w

بدء فعاليات درب المئوية في مأدبا

w

مديرية شباب مأدبا تختتم دورة الرسم بالفسيفساء

fffff

الطويسي يعاين الاقتصاد الجديد وصناعة التضليل في عصر الرقمنة

11202116191824658383813

مادبا: محاضرة حول دور الإعلام في نشر الثقافة

w

وزير الاقتصاد الرقمي يرعى مؤتمر الحلول السحابية من جوجل

zlset5pg

مأدبا: منع إقامة بيوت العزاء نهائيا