الفيلم الأردني فرحة يفوز بجائزة أفضل فيلم شبابي

الوكيل الاخباري- فاز فيلم "فرحة" للمخرجة دارين سلام بجائزة فئة أفضل فيلم شبابي ضمن مسابقة أكاديمية آسيا والمحيط الهادئ للشاشة (إيه بي إس إيه)، والذي اختتم فعالياته مساء أول أمس الجمعة في مدينة جولد كوست بأستراليا.

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وقالت ديمة عازر، إحدى منتجتي الفيلم، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الأكاديمية أعلنت في حفل "غالا" أول أمس عن الفائزين بالدورة الخامسة عشرة في حفل توزيع جوائزها، والمعروفة بـ"الاوسكار الآسيوي" في مدينة جولد كوست، وتضمّن فوزا للأردن بفيلم فرحة من تأليف وإخراج دارين سلّام، وإنتاج ديمة عازر وآية جردانة بجائزة فئة أفضل فيلم شبابي بعد وصوله للترشيحات النهائية، وبفوز سلام أصبحت أول مخرجة أردنية تحصل على جائزة الاوسكار الآسيوي.



ويروي الفيلم قصة فتاة فلسطينية شابة، وكيف يتغير حلمها من الحصول على التعليم في المدينة إلى البقاء على قيد الحياة في ذروة أحداث النكبة في فلسطين عام 1948.



وتحتفل أكاديمية آسيا والمحيط الهادئ للشاشة برواية القصص السينمائية التي تعكس أصولها الثقافية على أفضل وجه، من مناطق جغرافية متنوعة تغطي نصف إنتاج العالم السينمائي و 78 دولة ومنطقة.