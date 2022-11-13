الأحد 13-11-2022
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وزارة الخارجية تهيب بالأردنيين في إسطنبول

بدء تساقط الامطار الغزيرة في المملكة - فيديو

شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار المروع في اسطنبول

توضيح بشأن أوضاع الأردنيين في تركيا بعد انفجار اسطنبول

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

قتلى وجرحى بانفجار يهز شارع الاستقلال في اسطنبول -فيديو

وزير التربية ينعى الطالب أبو خرمة

نقابة معاصر الزيتون تحذر المواطنين: لا تصدقوا هذه الفيديوهات

أحمد الصفدي رئيساً لمجلس النواب

الأحد، 13-11-2022 03:49 م

الفيلم الأردني فرحة يفوز بجائزة أفضل فيلم شبابي

1668340870271


الوكيل الاخباري- فاز فيلم "فرحة" للمخرجة دارين سلام بجائزة فئة أفضل فيلم شبابي ضمن مسابقة أكاديمية آسيا والمحيط الهادئ للشاشة (إيه بي إس إيه)، والذي اختتم فعالياته مساء أول أمس الجمعة في مدينة جولد كوست بأستراليا.

اضافة اعلان


وقالت ديمة عازر، إحدى منتجتي الفيلم، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الأكاديمية أعلنت في حفل "غالا" أول أمس عن الفائزين بالدورة الخامسة عشرة في حفل توزيع جوائزها، والمعروفة بـ"الاوسكار الآسيوي" في مدينة جولد كوست، وتضمّن فوزا للأردن بفيلم فرحة من تأليف وإخراج دارين سلّام، وإنتاج ديمة عازر وآية جردانة بجائزة فئة أفضل فيلم شبابي بعد وصوله للترشيحات النهائية، وبفوز سلام أصبحت أول مخرجة أردنية تحصل على جائزة الاوسكار الآسيوي.


ويروي الفيلم قصة فتاة فلسطينية شابة، وكيف يتغير حلمها من الحصول على التعليم في المدينة إلى البقاء على قيد الحياة في ذروة أحداث النكبة في فلسطين عام 1948.


وتحتفل أكاديمية آسيا والمحيط الهادئ للشاشة برواية القصص السينمائية التي تعكس أصولها الثقافية على أفضل وجه، من مناطق جغرافية متنوعة تغطي نصف إنتاج العالم السينمائي و 78 دولة ومنطقة.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

1120221223170957202002

وزارة الخارجية تهيب بالأردنيين في إسطنبول

www

توضيح بشأن أوضاع الأردنيين في تركيا بعد انفجار اسطنبول

1120221372346400796549

وزير التربية ينعى الطالب أبو خرمة

102022156239580235881

نقابة معاصر الزيتون تحذر المواطنين: لا تصدقوا هذه الفيديوهات

786c89dc-d6c7-4d03-a380-d3f3938e9de2

الضريبة تسلم جائزة فواتيري سيارة كيا سبورتيج للفائزة بها

أخبار متعلقة
الصناعات-الغذائية-الأردنية

مساعٍ لزيادة حصة منتجات الصناعة الأردنية بالأسواق العالمية

635e28b8d493a

افتتاح القمة العربية الأولى لريادة الأعمال

w

جلسة حوارية لمعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا في المفرق حول المساعدات للاجئين