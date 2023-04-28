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الجمعة، 28-04-2023 10:02 م

القادري: 9205 مقترعين لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان

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الوكيل الاخباري – قال رئيس لجنة انتخابات بلدية باب عمان الدكتور عقله القادري، إن عدد المقترعين الذين سيشاركون في اختيار ممثليهم يوم غد السبت بلغ 9205 مقترعين .

وأضاف القادري بتصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، أنه تم تخصيص 26 صندوق اقتراع و7 مراكز انتخابية في مناطق البلدية، وهي مرصع والمصطبة تلعة الرز وجبه، مشيراً أنه تم تجهيز كافة الأمور اللوجستية والكوادر البشرية وسيتم متابعة سير اجراء الانتخابات التي ستبدأ الساعة السابعة صباحا يوم غد السبت، بسهولة ويسر .

وأشار إلى أنه سيتم التواصل بشكل مستمر مع الهيئة المستقلة للانتخاب ومديرية العمليات من أجل تزويدهم أولاً بأول بتفاصيل العملية الانتخابية .

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