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الأربعاء، 12-04-2023 12:56 م

14 نيسان آخر موعد للانسحاب من الترشح لانتخابات بلدية "باب عمان"

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن يوم الجمعة الموافق 14/4/2023 هو آخر موعد للانسحاب من الترشح لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان (محافظة جرش - 2023).

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وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إنه وفقا للتعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2021، الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، واستنادا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم (22)، لسنة 2021، فإنه يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب قبل 14 يوما من الموعد المحدد للاقتراع خلال أوقات الدوام الرسمي.


ولا يعتد بأي انسحاب لأي مرشح بعد انتهاء هذه المدة.


وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر إجراء انتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش 2023، في 29 من نيسان الحالي، وذلك بعد أن قامت وزارة الإدارة المحلية بإبلاغ الهيئة بشغور مقعد رئيس البلدية بسبب وفاته.

 




 

 


 

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