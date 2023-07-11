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الثلاثاء، 11-07-2023 01:10 م

القبض على شخصين سلبا مطعما تحت التهديد في عمان

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة شمال عمان والبحث الجنائي صباح اليوم بدخول شخصين مجهولين لأحد المطاعم شمالي العاصمة وسلب مبلغ 5 آلاف دينار تحت التهديد بسلاح ناري والفرار من المكان .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي وشرطة شمال عمّان تولى متابعة التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة ومتابعتها وتمكنوا خلال زمن قياسي لا يتعدى الساعات المعدودة من تحديد هوية مرتكبَي الجريمة ومداهمتهما والقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما جزء من المبلغ المسلوب والسلاح الناري المستخدم والمركبة المستخدمة وما زال التحقيق جارياً معهما تمهيداً لإحالتهما للقضاء .

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