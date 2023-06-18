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الأحد، 18-06-2023 11:04 ص

الأمن: القبض على 6 تجار ومروجين للمخدرات أحدهم مصنف بالخطر - صور

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثّفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة ، إذ تم التعامل خلال الأيام الماضية مع عدة قضايا في محافظات المفرق والعاصمة والزرقاء أُلقي القبض خلالها على 6 تجار ومروجين ومطلوبين وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية .

ففي محافظة المفرق نُفذت حملة أمنية على عدد من تجار ومروجي المخدرات أفضت لإلقاء القبض على 3 منهم ، بعد مداهمة أماكنهم وُضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وسلاحان ناريان.

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فيما تم في عمان التعامل مع قضيتين ألقي القبض خلال القضية الأولى على تاجر للمخدرات مصنف بالخطر وضُبط بحوزته 21 كف حشيش ، كما دوهم تاجر آخر للمخدرات في القضية الثانية وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 9 كفوف حشيش و 2000 حبة مخدرة .


وفي القضية الأخيرة في محافظة الزرقاء أُلقي القبض على مروج للمخدرات بعد مداهمة مكان وجوده وضُبط بحوزته 12 كف حشيش .






 




 

 


 

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