السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 17-06-2023 03:05 م

الأوقاف تنشر أسماء مصليات عيد الأضحى وتحدد موعد الصلاة

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الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني أسماء المصليات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام1444/2023، وأسماء الأئمة والخطباء.

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وبحسب الوزارة فإن موعد صلاة العيد عند الساعة 6:45 صباحا، والمصلى الرئيس سيقام في العاصمة عمان داخل مدينة الحسين للشباب الساحة الخلفية بوابة رقم 3، كما ستقام صلاة العيد في المساجد الرئيسية وهي، مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول منطقة العبدلي، والمسجد الحسيني الكبير بمنطقة وسط البلد، ومسجد الجامعة الأردنية، ومسجد أبو درويش في الأشرفية.


وتاليا مصليات العيد: 































 




 

 


 

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