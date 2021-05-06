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الخميس، 06-05-2021 06:12 م

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

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الوكيل الاخباري – أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات في الأقاليم، اليوم الخميس، والمشغولة لمصابي فيروس كورونا.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 20%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 15%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 14%

 




 

 


 

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