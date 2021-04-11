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%12.54 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأحد

الأحد، 11-04-2021 05:44 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)


وتاليا التفاصيل :



الإصابات والشفاء والفحوصات:
· سُجِّلت (3340) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (665,735) حالة.

· سُجّلت (65) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7773) حالات.

· بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.54%)، مقارنة مع (12.65%) يوم أمس.

· تمّ إجراء (26,644) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,320,767) فحصاً.

· بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (7940) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (596,293) حالة.

· يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (61,669) حالة.

· يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (363) حالة، فيما غادرت (338) حالة.

· يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2789) حالة.
 
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 41%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 78%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 55%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 69%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 37%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 29%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 30%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1033) في محافظة العاصمة عمّان.
- (500) في محافظة إربد، منها (1) في الرمثا.
- (412) في محافظة الزرقاء.
- (287) في محافظة البلقاء.
- (204) في محافظة المفرق.
- (168) في محافظة مأدبا.
- (164) في محافظة الطفيلة.
- (162) في محافظة عجلون.
- (141) في محافظة جرش.
- (125) في محافظة العقبة.
- (116) في محافظة الكرك.
- (28) في محافظة معان، منها (8) في البترا.

 




 

 


 

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