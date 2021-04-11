تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردناضافة اعلان
(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)
وتاليا التفاصيل :
الإصابات والشفاء والفحوصات:
· سُجِّلت (3340) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (665,735) حالة.
· سُجّلت (65) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7773) حالات.
· بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.54%)، مقارنة مع (12.65%) يوم أمس.
· تمّ إجراء (26,644) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,320,767) فحصاً.
· بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (7940) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (596,293) حالة.
· يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (61,669) حالة.
· يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (363) حالة، فيما غادرت (338) حالة.
· يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2789) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 41%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 78%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 55%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 69%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 37%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 29%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 44%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 30%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (1033) في محافظة العاصمة عمّان.
- (500) في محافظة إربد، منها (1) في الرمثا.
- (412) في محافظة الزرقاء.
- (287) في محافظة البلقاء.
- (204) في محافظة المفرق.
- (168) في محافظة مأدبا.
- (164) في محافظة الطفيلة.
- (162) في محافظة عجلون.
- (141) في محافظة جرش.
- (125) في محافظة العقبة.
- (116) في محافظة الكرك.
- (28) في محافظة معان، منها (8) في البترا.