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الخميس، 18-01-2024 01:02 م

القضاة: تثبيت أسعار المواد الأساسية في الاستهلاكية المدنية حتى بعد شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة توفير كميات كبيرة من المواد الأساسية مع تثبيت الأسعار حتى بعد شهر رمضان المبارك.

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وقال القضاة خلال مناقشة وزارة الصناعة والتجارة والتموين في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن المؤسسة عملت على زيادة المخزون الاستراتيجي ونسبة المواد الأساسية المتعاقد عليها مثل الأرز والزيوت النباتية والسكر وحليب البودرة والبقوليات والمواد التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان.

 

وأضاف أن التحوط وزيادة الكميات في مستودعات المؤسسة ينعكس على استقرار الأسعار وعدم زيادتها على المواطنين ولتلافي أي تأثير لأي إعاقات قد تطرأ على سلاسل التوريد أو زيادة في أسعار المواد.

 

وأشار القضاة إلى أن المؤسسة بصدد إنشاء 3 فروع جديدة تابعة للمؤسسة الاستهلاكية المدنية في العاصمة عمّان، ليرتفع عدد فروعها في كافة مناطق المملكة إلى 72 فرعا.

 




 

 


 

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