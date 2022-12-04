القطاع الصناعي: زيارة الملك للجزائر تعد مسارا اقتصاديا مهما

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجزائر تعد فرصة كبيرة ومسارا اقتصاديا وتجاريا أمام القطاع الخاص.

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ووصل جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس السبت، إلى العاصمة الجزائر في زيارة دولة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.



وقال المهندس الجغبير في بيان اليوم الأحد، إن جلالة الملك يمهد الطريق دائما أمام القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاقتصادية في دول العالم، بالإضافة إلى ترويج الفرص الاستثمارية والقدرات الإنتاجية للمملكة.



ودعا الحكومة والقطاع الخاص لترجمة الزيارة الملكية إلى الجزائر على أرض الواقع من خلال عقد شراكات تجارية تسهم برفع وتيرة الإنتاج وحجم الصادرات والتبادل التجاري بشكل عام.