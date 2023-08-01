القمر العملاق يزين سماء الأردن في هذا الموعد

الوكيل الإخباري - تشهد سماء المملكة الليلة ، ظاهرة "القمر العملاق" والتي يكون حجم القمر فيها أكبر 14% عن حجمه المعتاد، وأسطع بحوالي 30% عن الوضع الطبيعي.

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وقال خبير الفلك الأردني عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إن "ما يميز القمر العملاق حجمه وإنارته اللافتة، حيث تبدو الأرض والسماء أكثر إضاءة من المعتاد"، مشيرا إلى أن "القمر سيكون في مرحلة الاكتمال (البدر) في حوالي الساعة التاسعة وواحد وثلاثين دقيقة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت المملكة يوم 1 آب أغسطس الحالي، وذلك وفقا للحسابات الفلكية".



وأوضح مجاهد أنه "إذا تصادف وجود القمر البدر في أقرب مسافة له من الأرض، فإنه سيبدو لنا من الأرض أكبر حجما وأكثر لمعانا لذلك يطلق عليه اصطلاحا القمر العملاق".



وبين أنه "لا يوجد أي تأثير سلبي للقمر العملاق على الحياة بشكل عام، ولا تأثيرات على حركة الصفائح الجيولوجية، وإنما يقتصر تأثيره على زيادة في مستوى المد في بحار ومحيطات العالم، حيث سيلاحظ البحارة وسكان الشواطئ زيادة في مستوى ارتفاع المد عن المألوف".



ودعا المواطنين، إلى "استغلال الحدث الفلكي الجميل والنادر في التصوير، لا سيما عند فترة غروب الشمس، حيث يشرق القمر من الأفق الشرقي بوضوح، وسيظهر القمر العملاق بشكل واضح ومميز، ويمكن التقاط الصور الفوتوغرافية له أثناء شروقه بجانب العمارات والأبراج والأشجار والمناظر الطبيعية.

