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الأحد، 05-06-2022 06:20 ص

القوات المسلحة تستضيف مسابقة المحارب الدولية اليوم

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الوكيل الإخباري - تستضيف القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، مسابقة المحارب الدولية بنسختها الـ 12، التي تنطلق الأحد، في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC).

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وتأتي المسابقة هذا العام تحت شعار "التحدي... الإصرار... العزيمة"، وبمشاركة 40 فريقا من مختلف دول العالم.


وقالت القوات المسلحة، في بيان، إن المسابقة صممت بشكل يبين قدرة المشاركين على التحمل والصبر والعمل الجماعي وكيفية تطبيق مهارات الفنون القتالية.


وتركز المسابقة على استخدام المهمات العسكرية والأسلحة الفردية والميادين الحديثة للتطبيقات التي يوفرها مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.


 




 

 


 

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