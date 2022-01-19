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الأربعاء، 19-01-2022 04:02 م

القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد محمد المشاقبة - صور

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الوكيل الاخباري - شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ظهر اليوم الأربعاء، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات، جثمان الشهيد الوكيل/1 محمد حامد سالم المشاقبة إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد المدينة المنورة بمنطقة الزنية/ محافظة المفرق. 

وجرى للشهيد مراسم عسكرية نقل خلالها إلى مثواه الأخير ملفوفاً بالعلم الأردني، ومحمولاً على أكتاف رفاق السلاح، حيث ووري الثرى في مقبرة البلدة.
وقام مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد، كما سلم علم المملكة الأردنية الهاشمية إلى والد الشهيد.
حضر تشييع الشهيد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين والمواطنين.

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وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا إليه راجعون.






 




 

 


 

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