الأحد 18-02-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

القوات المسلحة: مقتل 5 مهربين وإصابة 4 أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا

الاحتلال ينفذ 230 عملية نقل لجنوده الجرحى من غزة

نتنياهو: نرفض الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

العثور على مسؤول يمني مقتولا في شقته بالقاهرة

تفاصيل إنقاذ حياة رضيع تعرّض للاختناق أثناء الرضاعة في إربد

133 ألف جلسة محاكمة عن بعد في المحاكم الأردنية العام الماضي

شهيدان باستهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس

الاحتلال يحتجز مدير مستشفى ناصر ويحقق معه

الأحد، 18-02-2024 02:14 م

القوات المسلحة: مقتل 5 مهربين وإصابة 4 أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا

111-69


الوكيل الإخباري - صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم الأحد ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.اضافة اعلان


وأسفرت العملية عن مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والامكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3yi9sCNNnf26swaSUP3XyX967Q9cFbLZ6SoUig11

تفاصيل إنقاذ حياة رضيع تعرّض للاختناق أثناء الرضاعة في إربد

503583_1_1686560270

133 ألف جلسة محاكمة عن بعد في المحاكم الأردنية العام الماضي

520238211641238932098

الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين الخميس وترجيح تأجيل الأقساط على عيد الفطر

425298228_806288798203993_9168939064329774923_n

الشواربة يستقبل وزير الداخلية والبلديات اللبناني

424590105_698011172506120_7240973828234615269_n

التعامل مع 1192 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الصفدي 2

الصفدي: لا يمكن لإسرائيل أن تضمن أمنها بدون ضمان أمن الفلسطينيين

أخبار متعلقة
63842911284911450238

القوات المسلحة: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

image00001_2

الملك يفتتح المقر الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي

0caefd47-2513-47f7-920a-76c7967233bb

زهير عبدالله النسور يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدى الجمهورية الهيلينية

0714

تفعيل منصة دعم تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي- رابط

1120231814316723657688

الأمن يُطلق تحذيرات من المنخفض الجوي القادم

ككك

وزير الخارجية: الأردن سيعمل مع الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة