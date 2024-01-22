زهير عبدالله النسور يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدى الجمهورية الهيلينية

الوكيل الإخباري - قدم السفير زهير عبدالله النسور، بتاريخ ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٤، أوراق اعتماده لفخامة رئيسة الجمهورية الهيلينية الصديقة، كاترينا ساكيلاروبولو، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية الهيلينية، خلال مراسم جرت في القصر الجمهوري الرئاسي في العاصمة أثينا.

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ونقل السفير النسور تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيسة الجمهورية الجمهورية الهيلينية كاترينا ساكيلاروبولو، وتمنياته للشعب الهيليني بمزيد من التقدم والنماء.



وبدورها طلبت الرئيسة ساكيلاروبولو نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدة بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وكما أبدت اهتمام الحكومة الهيلينية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيًة للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.



حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد نائب وزير الخارجية للشؤون الخارجية كوستاس فرانجويانيس، ومديرة إدارة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة غلاييا بالتا.