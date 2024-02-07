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القوات المسلحة: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

الأربعاء، 07-02-2024 02:09 م

القوات المسلحة: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

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الوكيل الإخباري - صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم الأربعاء ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

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أسفرت العملية عن مقتل 3 مهربين وإصابة اخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وصرَّح المصدر  بإصابة أحد مرتبات قوات حرس الحدود اثناء الاشتباك مع المهربين وتطبيق قواعد الاشتباك وحالته الصحية حرجة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والامكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 




 

 


 

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