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الأحد، 23-04-2023 01:40 م

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركب سياحي في خليج العقبة

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الوكيل الاخباري - تمكنت القوة البحرية والزوارق الملكية مساء أمس السبت، من إنقاذ مركب سياحي زجاجي تعرض للغرق بالقرب من رصيف ميناء الحاويات في خليج العقبة.

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وفور تلقي مركز العمليات البحري البلاغ، تم على الفور تحريك طاقم بحري مكون من زورق الإسعاف والسلامة العامة، حيث تم انقاذ القارب وسحبه إلى أقرب ميناء آمن للحيلولة دون وقوع إصابات بشرية، ما عَكَسَ مستوى المهنية والاحترافية العالية التي يتمتع بها الطاقم البحري.


يشار إلى أن القوة البحرية ترفع من درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الحوادث، خصوصاً في فترة الأعياد إلى جانب دورها الرئيس في المحافظة على أمن المياه الإقليمية الأردنية.


 




 

 


 

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