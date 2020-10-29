القيادة العامة للقوات المسلحة تنشر اسماء مستفيدين جدد من صندوق الاسكان العسكري - رابط الاسماء

الوكيل الاخباري - اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان عددا من الضباط وضباط الصف والأفراد قد دنت اقدميتهم للحصول على قرض من صناديق الإسكان العسكري .

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واشارت القيادة العامة الى انه على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2020/11/1.



واضافت القيادة العامة انه للحصول على قرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان .

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