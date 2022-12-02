القيسي: إدراج المنسف على لائحة التراث يثبت أن أصله أردني

الوكيل الاخباري - قال المندوب الدائم للأردن لدى "اليونسكو"، السفير مكرم القيسي، إن الكثير من الدول أدرجت بعض الأطباق على لائحة التراث غير المادي ما يثبت ان الطبق يتبع لها، وأن إدراج المنسف يثبت أن أصله أردني وهو انجاز كبير، مشيرا إلى أن فرنسا أدرجت الخبز الفرنسي (الباجيت) على لائحة التراث الثقافي غير المادي.

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وأضاف عبر التلفزيون الأردني أن هناك نوعين على قائمة اليونسكو تراث مادي وغير مادي، موضحا أن التراث المادي يتمثل بالمواقع الاثرية، وغير المادي يتمثل بالموسيقى والمطبخ وبعض الممارسات التي تقوم بها المجتمعات.



وأوضح القيسي أن المنسف من اقدم الاطباق التي عرفتها المجتمعات الانسانية على الاطلاق وارتبط بالمناسبات الاجتماعية والموائد ما يعكس بنية المجتمع الأردني وقيمة المنتج وتمازج مكوناته.