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الثلاثاء، 28-09-2021 01:31 م

الكرك: تنظيم يوم وظيفي للمتعطلين

الكرك


الوكيل الإخباري - نظمت مديرية عمل الكرك، بالتعاون مع مديرية التشغيل المركزي، ووحدة الفروع الإنتاجية ومنظمة العمل الدولية، يوما وظيفيا في قضاء مؤاب للفرع الانتاجي لمصنع "مؤاب لصناعة الالبسة".

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وقال مدير عمل الكرك حمد الفتينات في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن اليوم الوظيفي جاء ضمن جهود وعمل قسم التشغيل في المديرية وبالتعاون مع الجهات الأخرى لإيجاد واستحداث فرص عمل جديدة لأبناء المجتمع المحلي، وجاء استمرارا للدور الذي تقوم به وزارة العمل لرفد الفروع والوحدات الانتاجية بالأيدي العاملة.


من جهتها، بينت مديرة المصنع مرام المجالي، أن اليوم الوظيفي يأتي استكمالا للاتفاقية المبرمة مع وزارة العمل، حيث يصل عدد المشتغلين في المصنع إلى ألف عامل وعاملة.


يذكر أن المصنع تم إنشاؤه عام 2016 ويعمل به حاليا 750 عاملا وعاملة ليرتفع العدد بعد فترة إلى ألف عامل من أبناء وبنات المنطقة.


 




 

 


 

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