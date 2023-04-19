مواطن يتكفل باصلاح وترخيص الباص الذي ألقاه صاحبه في واد بالكرك

الوكيل الإخباري- تكفل المواطن الأردني خالد العسود باصلاح باص شاب من الكرك وتسديد مخالفاته بعد ان قام الاخير بالقائه مساء امس بالواد بسبب مخالفة سير سجلت بحقه .



وقال العسود بمنشور له عبر حسابه الخاص في "فيسبوك " : إلى ابن بلدي الاخ المواطن الكركي الذي لا اعرفه .. قد يقول البعض أنه غير محق بما قام فيه...ولكني أقول إنه لم يقم بهذا التصرف إلا من القهر .. لهذا أنا على استعداد لتصليح الباص ليعود كما كان وافضل وتسديد مخالفاته وتجديد ترخيصه وتجديد رخصة المواطن.





وأكد انه لا يرجو من ذلك إلا اجراً ومرضاة لله عز وجل .

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وكان قد أقدم شاب أردني من محافظة الكرك على إلقاء باصه في أحد الوديان السحيقة اعتراضا على مخالفة سير سجلت بحقه وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو للشاب تصدر مواقع التواصل الذي قال فيه إن رقيب السير حرر بحقه مخالفة من عدة بنود برغم من انه لم يعيق حركة السير اضافة الى بند انتهاء ترخيص المركبة.



بدوره أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان لاحق، أنّ سائق المركبة أوقفها بشكل مخالف ومعيق لحركة السير ورفض تحريكها بحجة أنّه يقوم بالتبضّع رغم الطلب منه لأكثر من مرة من قبل رقيب السير.



وعند طلب وثائق المركبة تبيّن انتهاء رخصة الاقتناء لأكثر من ثمانية أشهر اضافة الى انتهاء رخصة القيادة للسائق منذ حوالي عام ونصف وارتكابه لمخالفة تغيير لون المركبة خلافا للونها الموثّق لدى ادارة الترخيص دون توثيق ذلك.



وأكد أنّ المخالفات المسجّلة كافة بحقه مُحقّة ووفق أحكام القانون لا سيّما أنّ المخالفات لا يمكن وتحت أيّ ظرف التغاضي عنها ووجب على رقيب السير تطبيق القانون وفق ما يحتّمه عليه واجبه، مشيراً إلى أنّ القانون يطبّق على الجميع دون تمييز بين شخص وآخر.



