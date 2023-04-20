أسواق الكرك تزدحم بالمتسوقين عشية العيد

الوكيل الاخباري -

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شهدت أسواق محافظة الكرك تزاحما للمتسوقين خاصة مع صرف رواتب الموظفين قبل موعدها لتمكين المواطنين من شراء مستلزمات العيد.وطالب مواطنون بتكثيف الرقابة على المحلات خلال هذه الفترة لتفادي استغلال المواطنين ورفع الأسعار سيما مستلزمات العيد السعيد.وقال مواطنون إن الحركة الشرائية شهدت نشاطا متزايدا في الأيام الماضية وزاد الطلب على الملابس والحلويات وسط تباين في الأسعار.وقال تاجر ملابس وسط مدينة الكرك، إن هذه الفترة من كل عام، تعد موسماً مزدهراً لمزاولي الأنشطة التجارية، إذ تشهد الحركة الشرائية كثافة ملحوظة وازدحاماً كبيراً من المتسوقين الحريصين على شراء حاجياتهم ومستلزماتهم بأفضل جودة، مؤكدا وجود أسعار تناسب الجميع.بدوره، قال مدير مديرية صناعة وتجارة محافظة الكرك محمد الصعوب إن فرق التفتيش تواصل عملها في مراقبة الأسواق على مدار الساعة للتأكد من تقيد التجار بالأسعار، مؤكدا تطبيق القانون على كل من يتجاوز السقوف السعرية.وأشار إلى أنه جرى تحرير 25 مخالفة بحق تجار مخالفين خلال شهر رمضان من بينها محلات دواجن وخضار وفواكه وملابس وحلويات ومخابز ومواد غذائية.