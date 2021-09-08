الكرك: مراكز شبابية تدعو إلى الانخراط في العمل الحزبي

الوكيل الاخباري - دعت مراكز شبابية في محافظة الكرك الشباب والشابات إلى الانخراط في العمل الحزبي، لتوسيع حضورهم السياسي، بمختلف المجالات وإشراكهم بمواقع صنع القرار.



وأكد رؤساء مراكز شباب وناشطون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، ضرورة تفعيل دور الشباب الأردني تحقيقا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الذي يضع الشباب في سلم أولوياته، ويركز عليهم في الكثير من خطاباته في جميع المحافل المحلية والدولية.

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