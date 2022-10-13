الكرك : مزارعون يطالبون بدعم القطاع الزراعي

الوكيل الاخباري - طالب مزارعون بمحافظة الكرك بضرورة دعم القطاع الزراعي باعتباره المصدر الأساسي لدخل مئات الأسر وخصوصًا في ظل انخفاض معدلات الهطول المطري خلال العامين الماضيين الأمر الذي أثر على مدى استمراريتهم بالقطاع.



وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحافظة تحتوي على العديد من الأراضي الزراعية الخصبة، كمنطقة وادي ابن حماد والأغوار الجنوبية، مشيرين إلى ضرورة استصلاح قطع الأراضي المهملة واستغلالها للزراعة.

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