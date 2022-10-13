الجمعة 14-10-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع الدين العام 1.37 مليار دينار في 2022

شرط غريب لشمس الكويتية كي تتصالح مع أحلام!!

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ومستوطنون ينفذون جولات استفزازية بين أبوابه

الأمير هاشم بن الحسين على مائدة السفير السعودي

بدء فتح معاصر الزيتون غدا

الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر

الصين: الكشف عن سيارة طائرة مسيّرة كهربائيا

البنك المركزي المصري يصدر بيانا حول ارتفاع سعر الدولار

كارول سماحة توضح حقيقة ضربها لـ إليسا بعد خلاف نشب بينهما!

تعرفوا إلى أول ملكة جمال للعالم.. وهل ما زالت حيّة؟ - صورة

الخميس، 13-10-2022 08:53 م

الكرك : مزارعون يطالبون بدعم القطاع الزراعي

920223092543341427419


الوكيل الاخباري - طالب مزارعون بمحافظة الكرك بضرورة دعم القطاع الزراعي باعتباره المصدر الأساسي لدخل مئات الأسر وخصوصًا في ظل انخفاض معدلات الهطول المطري خلال العامين الماضيين الأمر الذي أثر على مدى استمراريتهم بالقطاع.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحافظة تحتوي على العديد من الأراضي الزراعية الخصبة، كمنطقة وادي ابن حماد والأغوار الجنوبية، مشيرين إلى ضرورة استصلاح قطع الأراضي المهملة واستغلالها للزراعة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
HFmImmWFcPZV9yo3CgsUAecULAdkc0quxSTWvnu0

ارتفاع الدين العام 1.37 مليار دينار في 2022

image

الأمير هاشم بن الحسين على مائدة السفير السعودي

1020222152239568305877

بدء فتح معاصر الزيتون غدا

421245

الخرابشة: نعمل على تطوير الشبكة الكهربائية لاستيعاب المزيد من الطاقة المتجددة

6348f7f8cd816

وزير المالية: الحكومة اتجهت لصندوق النقد للدعم الفني ولم تُجبر على ذلك

6348f86e273d6

وزير المالية: الأردن لم يشترِ أي كميات من القمح عندما ارتفعت أسعاره مؤخراً

أخبار متعلقة
309351852_473530441484940_4302215631453182525_n

بلدية الكرك تدعو للاستفادة من تقسيط الغرامات

302646

زراعة الكرك تنفذ عددا من البرامج الإرشادية والمدارس الحقلية

920222991956274061927

الكرك: اختتام فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الرابع

9202229184353724904642

الكرك: نشاطات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني للقراءة

920222991956274061927

منتدون : مدرسة الكرك الثانوية حارسة للهوية الوطنية والثقافية

303045_11_1601361954

الكرك: انطلاق فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الرابع