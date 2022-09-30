الكرك: اختتام فعاليات مهرجان مؤاب الشعري الرابع

الوكيل الاخباري- اختتمت مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان مؤاب الشعري بنسخته الرابعة بمركز الحسن الثقافي والذى نظمته مديرية ثقافة الكرك تحت شعار "مدرسة الكرك الثانوية للبنين أصالة الماضي وعراقة الحاضر".

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وقالت رئيسة اللجنة العليا للمهرجان مديرة الثقافة عروبة الشمايلة، إن فعاليات المهرجان الشعري جاءت تزامنا مع اليوم الوطني للقراءة لما لها من دلالات لتعظيم قيمة الكتاب والقراءة باعتبارها الطريق لنهضة الأمم والشعوب.



وأكدت، أن اختيار مدرسة الكرك كأقدم مدرسة بالجنوب شعارا للمهرجان، يأتي تجسيدا لتواصل مسيرة العلم والمعرفة ودورها عبر أكثر من مئة عام برفد الوطن بطاقات فكرية وتعليمية وسياسية وبنفس الوقت ايصال رسالة للأجيال بأهمية العلم والقراءة.



واشتمل اليوم الأخير للمهرجان على قراءات شعرية، للشعراء ياسر الزلابية وابراهيم العجوري ومالك العجارمة وزكريا الزغاميم ونرجس القطاونة ومحمد الحجايا وناصر العنزه، وحملت قصائدهم العديد من العناوين والقضايا الوطنية والاجتماعية والعاطفية.



كما اشتملت الفعالية على عرض فني لفرقة المهابيش من محافظة إربد ومقطوعات فنية قدمها شاعر الربابة صلاح الشمايلة.